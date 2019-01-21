Как требовать компенсацию за холодные батареи и перепады напряжения в сети

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В Украине официально вступает в силу новый Порядок проведения проверки соответствия качества предоставления некоторых коммунальных услуг. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано в правительственных изданиях.

Как теперь предъявлять претензию поставщику услуг

Уже с 1 мая 2019 года все потребители смогут обращаться к управляющим и поставщикам коммунальных услуг с актом-претензией (форма документа утверждена правительством), если качество услуг, по мнению граждан, не соответствует стандартам. При этом коммунальщики обязаны провести проверку качества услуги в течение суток с момента, когда получили обращение потребителя.

«Новый порядок проведения проверок касается таких сфер коммунальных услуг, как горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление, вывоз мусора и управление жилым фондом, — сообщил „ФАКТАМ“ исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики, кандидат юридических наук Андрей Никончук. — В последнее понятие включаются: содержание домов, придомовых территорий и сама услуга по управлению. То есть управляющий занимается услугами по содержанию дома и придомовой территории, а также является посредником между поставщиками услуг и потребителями, то есть жильцами дома. Хочу отметить, что ни электроснабжения, ни газоснабжения это постановление не касается, так как эти услуги предоставляются потребителям по прямым договорам».

Эксперт сообщил, что в первую очередь человек, недовольный холодной батареей или отсутствием горячей годы, должен написать заявление управляющему или поставщику услуги, чтобы его представитель пришел и составил акт-претензию о нарушении, после чего можно настаивать на проведении перерасчета за недополученную услугу. Кроме того, теперь в новом порядке четко указано время, когда поставщик обязан проводить контрольные замеры, например, температуры воды в кране. С 7 до 9 часов утра либо с 19 до 22 часов вечера. То есть в периоды максимального потребления и нагрузки на систему. Раньше такой нормы не было, что позволяло поставщикам манипулировать.

«Ваше заявление обязательно должно быть зарегистрировано поставщиком, и он обязан отреагировать в течение суток. Если представитель пришел и составил акт-претензию, как положено, в двух экземплярах, но содержание документа вас не устраивает, его можно оспорить в административном порядке.

Если же вы подали заявление, а представитель поставщика не явился, то вы можете самостоятельно составить акт-претензию в той форме, которая утверждена данным постановлением. Вы должны сделать в присутствии свидетелей контрольные замеры температуры, занести их в акт и указать дату и время составления документа. Акт, подписанный вами и еще двумя свидетелями, нужно отправить поставщику рекомендованным письмом. После получения письма поставщик обязан принять и зарегистрировать этот документ. Если поставщик в течение пяти рабочих дней после получения акта не отреагирует на претензию, этим он фактически признает правоту потребителя. Соответственно, должен устранить нарушения и провести перерасчет. Если это не сделано, человек вправе обратиться в суд", — отметил Андрей Никончук.

Какую компенсацию можно получить за отключение электроэнергии

В то же время и в системе электроснабжения у людей также появилась возможность контролировать качество предоставляемых услуг. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила порядок, согласно которому потребитель может рассчитывать на защиту своих интересов в случае нарушений качественного предоставления услуг по электроснабжению.

В отличие от других сфер коммунальных услуг, контролировать стандарты энергоснабжения людям самостоятельно довольно сложно. Для этого необходимо иметь соответствующие измерительные приборы и уметь ими пользоваться. Однако низкое качество подачи электроэнергии можно заметить и невооруженным глазом. Например, когда очень тускло светят лампочки или когда из-за перепадов напряжения в сети выходят из строя электроприборы. В таких случаях потребитель имеет право обратиться с соответствующим заявлением к своему оператору системы распределения или поставщику электроэнергии и уведомить его о несоответствии стандартам. Также теперь предусмотрена ответственность за несвоевременное подключение к электросетям.

Согласно постановлению НКРЭКУ ответственная организация должна компенсировать расходы и потери потребителю в случае, если действительно предоставлены некачественные услуги по энергоснабжению. Основаниями для предоставления компенсации является нарушение стандартов обеспечения электроэнергией, в частности сроков или качества ее поставки, а также нарушение сроков ответа на письменные обращения.

Максимальный размер компенсации для бытовых потребителей составит 200 гривен, а для небытовых, то есть предприятий — от 200 до 600 гривен. Компенсацию будут предоставлять в виде скидки в платежке за электроэнергию в срок до 75 дней со дня, когда произошло нарушение условий поставки электроэнергии.

Впрочем, есть интересный нюанс. Компания-поставщик сама определяет, каким потребителям она должна предоставить компенсацию, и уведомляет их об этом в платежке или официальным письмом. Если в течение установленного срока компенсация не предоставлена, ее размер увеличивается.

Стоит напомнить, что с 1 января 2019 года все украинцы должны оплачивать электроэнергию по-новому. Теперь энергоуслуги людям предоставляют две разные компании — оператор системы распределения и поставщик. Правда, счет за электричество по-прежнему будет приходить один, но в нем будет две графы для оплаты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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