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Спорт

Французский бойфренд Свитолиной заговорил по-русски (видео)

12:06 21 января 2019   403
Французский бойфренд Свитолиной заговорил по-русски (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) продолжает свое выступление на стартовом в нынешнем сезоне турнире серии «Большого шлема» — Australian Open.

Практически везде — и на корте, и во время восстановлений — с ней находится ее французский бойфренд Гаэль Монфис, который завершил свое участие на Открытом чемпионате Австралии после второго круга. Гаэль сопровождает Элину на матчах, находясь в ее боксе, терпеливо ждет свою возлюбленную, пока она проходит восстановительные процедуры, после чего парочка весело проводит свой досуг.

В частности, на недавно созданной общей странице в Instagram Свитолина и Монфис ответили на вопросы своих подписчиков. В частности, влюбленные теннисисты рассказали, что самый любимый турнир «Большого шлема» для них — это Ролан Гаррос, самый любимый фильм украинки — «Престиж» с Хью Джэкменом и Кристианом Бэйлом, оба очень любят танцевать, в этом году хотят посетить Лапландию, а также однажды могут сыграть в паре в миксте.

На вопрос же «Когда Гаэль выучит хотя бы пару словечек на украинском/русском?» француз появился в кадре и с серьезным выражением лица сказал практически без акцента: «Как дела, братан?»

Добавлю, что Свитолина, обыграв американку Мэдисон Киз, вышла в четвертьфинал Australian Open, в котором сыграет с четвертой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина записала забавное видео с темнокожим бойфрендом.

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