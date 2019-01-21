- 13:25 Освободились от бремени: сделано громкое заявление об Украине и Донбассе
- 13:24 На Полтавщине пьяный мужчина после ссоры с женой изнасиловал малолетнюю дочь
- 13:22 В Ровно хулиган пробежался по машине полиции и снял это на видео
- 13:20 С-300 грозно молчат: Израиль ракетным ударом уничтожил российский "Панцирь" в Сирии
- 13:11 Стали известны возможные даты реванша Уайлдер — Фьюри
- 13:01 В Абхазии в ущелье упал российский БТР: есть жертвы
- 12:58 У Тельца впереди неожиданные перемены, а у Девы — праздник: гороскоп на неделю
- 12:37 Появились фото и видео полного лунного затмения
- 12:24 У Кремля мало времени: Лукашенко предупредили об опасном периоде для Беларуси
- 12:24 В США 12-летняя девочка погибла в выкопанном ею снежном туннеле
Французский бойфренд Свитолиной заговорил по-русски (видео)
Украинская теннисистка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) продолжает свое выступление на стартовом в нынешнем сезоне турнире серии «Большого шлема» — Australian Open.
Практически везде — и на корте, и во время восстановлений — с ней находится ее французский бойфренд Гаэль Монфис, который завершил свое участие на Открытом чемпионате Австралии после второго круга. Гаэль сопровождает Элину на матчах, находясь в ее боксе, терпеливо ждет свою возлюбленную, пока она проходит восстановительные процедуры, после чего парочка весело проводит свой досуг.
В частности, на недавно созданной общей странице в Instagram Свитолина и Монфис ответили на вопросы своих подписчиков. В частности, влюбленные теннисисты рассказали, что самый любимый турнир «Большого шлема» для них — это Ролан Гаррос, самый любимый фильм украинки — «Престиж» с Хью Джэкменом и Кристианом Бэйлом, оба очень любят танцевать, в этом году хотят посетить Лапландию, а также однажды могут сыграть в паре в миксте.
На вопрос же «Когда Гаэль выучит хотя бы пару словечек на украинском/русском?» француз появился в кадре и с серьезным выражением лица сказал практически без акцента: «Как дела, братан?»
Добавлю, что Свитолина, обыграв американку Мэдисон Киз, вышла в четвертьфинал Australian Open, в котором сыграет с четвертой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина записала забавное видео с темнокожим бойфрендом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
Ветер: 3 м/с C
Давление: 749 мм