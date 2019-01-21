У облэнерго нет возможности злоупотреблять монопольным положением, — инвестаналитики

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Облэнерго являются естественными монополиями и не могут злоупотреблять монопольным положением. Такое мнение высказали Александр Паращий, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital, и Дмитрий Чурин, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Eavex Capital.

По словам экспертов, деятельность компаний по распределению электроэнергии была и будет полностью контролируемой и регулируемой. Поэтому у собственника нет возможности устанавливать тарифы и ими злоупотреблять.

«Это уже по законодательству есть природные монополии. Соответственно, к ним пристальное внимание регулятора со стороны комиссии по регулированию электроэнергии. Здесь не действует именно монопольное законодательство в аспекте, что это единственный поставщик области», — заявил Дмитрий Чурин.

Александр Паращий также подчеркнул, что в процессе андбандлинга конкурентная деятельность по поставке электроэнергии полностью отделена от деятельности по ее распределению.

«Мы знаем, что раньше все облэнерго занимались и распределением электроэнергии, и ее поставкой конечному потребителю. Сейчас продавать электроэнергию им (облэнерго. — Авт.) запрещено. Потому что продажа электроэнергии не является монопольным бизнесом, это конкурентный бизнес. И поэтому у облэнерго нет возможности каким-то образом злоупотреблять монопольным положением», — заявил Паращий.



Напомним, 4 января ДТЭК заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО «Одессаоблэнерго» и 93,9978% ЧАО «Киевоблэнерго».

Договоры заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов.



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