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Спорт

Стали известны возможные даты реванша Уайлдер — Фьюри

13:11 21 января 2019   25
Стали известны возможные даты реванша Уайлдер — Фьюри
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Непобедимые боксеры-супертяжеловесы американец Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) и британец Тайсон Фьюри (27 побед, 19 из них — нокаутом, 1 ничья) находятся в активной стадии переговоров по поводу боя-реванша. Оба спортсмена заинтересованы в проведении этого поединка, поэтому окончательное решение о дате и месте является лишь вопросом времени.

«Конец апреля — начало мая. Такие сроки проведения боя, если удастся договориться по всем деталям. Вполне возможно, что это будет 27 апреля. Сейчас идут переговоры, и, думаю, мы договоримся, поскольку с обеих сторон есть желание подписать контракт. Для Тайсона это вообще будет самый выгодный бой в плане денег. Бой в США — более привлекательный с финансовой точки зрения, но нам бы хотелось организовать все в Англии», — рассказал промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Scene.

Изначально планировалось, что победитель боя Уайлдер — Фьюри в следующем поединке встретится с британцем Энтони Джошуа. После ничьей Деонтей сохранил свой пояс WBC в супертяжелом весе, и Джошуа был настроен на то, что этот бой таки состоится, а его представители даже забронировали стадион «Уэмбли» на 13 апреля. Но американец сказал, что «будет последним придурком, если согласится сейчас на какой-либо другой бой сейчас».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер не горит желанием встречаться с Джошуа.

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