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Дом Пакьяо ограбили, пока боксер защищал чемпионский пояс (фото)
Неприятные новости получил филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (61 победа, 39 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи) после победы над Эдриеном Бронером (33 победы, 24 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья), благодаря которой защитил чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе.
Вскоре после завершения боя, который проходил в Лас-Вегасе, с 40-летним боксером связались его помощники и сообщили, что его дом был ограблен. Приехавшие полицейские опечатали саму резиденцию, а также прилежащую территорию, что оставившие свои транспортные средства соседи длительное время не могли выехать по своим делам, — сообщил журналист Стив Анджелес, машина которого была заблокирована на опечатанной территории, на своей странице в Twitter.
Сообщается, что в дом легендарного боксера воры проникли, взломав входную дверь. Пока представители полиции не говорят, что именно украли в резиденции Пакьяо, за свою карьеру заработавшего более 400 миллионов долларов, при этом известно, что данный случай далеко не первый, когда в дом проникают посторонние — возможно, Мэнни стоит задуматься о другой сигнализации или охранной системе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Пакьяо защитил чемпионский пояс.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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