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Спорт

На звезду сборной Англии спустили двух немецких овчарок (видео)

14:19 21 января 2019   615
Джон Терри
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри (на фото), завершивший карьеру в прошлом году, во время визита к своему другу Бобби Заморе (экс-форвард «Вест Хэма» и ряда английских клубов) решил развлечься необычным образом, ощутив на себе зубы собак.

Замора предложил дорогому гостю надеть так называемый укус-костюм, защищающий от укусов собак и поиграть с ними. Терри согласился, после чего хозяин спустил на Джона двух немецких овчарок Как это происходило, пятикратный чемпион и обладатель Кубка страны Джон Терри показал на своей странице в Instagram.

Напомню, что после завершения карьеры 38-летний Джон Терри, завоевавший в составе «Челси» 17 трофеев, работает ассистентом главного тренера в «Астон Вилле».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда английского футбола отказался ехать в Россию даже за миллионы.

Фото Instagram Джона Терри

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