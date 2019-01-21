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На звезду сборной Англии спустили двух немецких овчарок (видео)
Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри (на фото), завершивший карьеру в прошлом году, во время визита к своему другу Бобби Заморе (экс-форвард «Вест Хэма» и ряда английских клубов) решил развлечься необычным образом, ощутив на себе зубы собак.
Замора предложил дорогому гостю надеть так называемый укус-костюм, защищающий от укусов собак и поиграть с ними. Терри согласился, после чего хозяин спустил на Джона двух немецких овчарок Как это происходило, пятикратный чемпион и обладатель Кубка страны Джон Терри показал на своей странице в Instagram.
Напомню, что после завершения карьеры 38-летний Джон Терри, завоевавший в составе «Челси» 17 трофеев, работает ассистентом главного тренера в «Астон Вилле».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда английского футбола отказался ехать в Россию даже за миллионы.
Фото Instagram Джона Терри
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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