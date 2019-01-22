Бесплатная установка квартирных счетчиков газа: что нужно об этом знать

Деньги

В последние дни одной из самых обсуждаемых тем среди украинцев стало неожиданное повышение почти в три раза платы за газ. Правда, удар нанесен по кошелькам только тех граждан, чьи квартиры или дома не оборудованы приборами учета газа. Из-за юридической коллизии этим людям почти в три раза увеличили нормы потребления газа. Поэтому в сложившейся ситуации вопрос установки газовых счетчиков стал очень актуальным. Однако далеко не все могут установить такой прибор за свой счет. У многих людей на это просто нет денег. Оказывается, решить проблему можно и за счет поставщика газа. В прошлом году Большой палатой Верховного суда Украины при рассмотрении спора жителя многоквартирного дома с ПАО «Криворожгаз» было принято решение, что поставщик обязан за свой счет установить в квартире истца газовый счетчик. Свою позицию суд объяснил тем, что, согласно нормам Закона «О коммерческом учете газа», «усматривается обязанность установления соответствующими субъектами хозяйствования — газораспределительными организациями — счетчиков для такой категории потребителей, как население, в виде приборов учета природного газа, позволяющих определять объемы потребления газа каждым отдельным потребителем. При этом такие потребители не обязаны находить источники финансирования указанных приборов и работ, поскольку соответствующее финансирование уже заложено в тариф на оплату потребленного газа», — говорится в заключении Верховного суда. Правда, оказывается, добиться этого не так просто. О том, как и за чей счет устанавливаются квартирные счетчики газа и каким образом насчитывается плата тем пользователям, у которых их нет, «ФАКТАМ» рассказал исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики, кандидат юридических наук Андрей Никончук.

— Еще в прошлом году Верховный суд принял решение по иску жителя многоквартирного дома к ПАО «Криворожгаз», что украинцам должны бесплатно устанавливать газовые счетчики без каких-либо ограничений или условий. Имеют ли газовщики право требовать плату за установку счетчиков в квартирах? Ведь стоимость этой услуги уже заложена в тарифы на газ.

— Даже если суд принял такое решение, то оно касается всего лишь одного иска, конкретного жильца к отдельной газоснабжающей организации. Точка. Такое решение не значит, что его положения распространяются на всю страну. Ведь в Украине действует не англо-саксонская система правосудия, а романо-германская. У нес нет прецедентного права, когда единожды принятое судом решение распространяется на все идентичные ситуации. В Украине решение суда индивидуально, только по конкретному случаю. Если бы мы жили в Англии или США, тогда решение одного суда имело бы силу по всей стране, так как на рассмотрение этого дела уже были потрачены бюджетные деньги и повторно подобные дела в производство не берутся.

В данном же случае мы можем только поаплодировать жителю Кривого Рога который смог добиться такого бонуса в своих личных взаимоотношениях с «Криворожгазом». Но это судебное решение не касается ни вас, ни меня, ни других потребителей газа в стране.

— Но ведь ранее действительно принимался закон, в котором была норма, что газоснабжающие организации обязаны устанавливать счетчики в квартирах бесплатно.

— На протяжении всего периода независимости Украины какие бы тарифы на газ для населения ни утверждались Кабмином, НКРЭКУ устанавливала отдельно тарифы на транспортировку газа для газоснабжающих организаций. Причем регулятор утверждал не очень высокий тариф на транспортировку — с условием, что облгазы за счет разницы между тарифом и рыночной ценой газа будут устанавливать населению счетчики. Для граждан установка должна была быть бесплатной. Таким образом, фактически в цену газа для населения входила стоимость квартирных счетчиков.

За все это время утверждались разные программы, согласно которым поставщики газа худо-бедно какое-то количество квартирных счетчиков людям бесплатно установили. Но так повезло далеко не всем. Как следствие, в Украине до сих пор нет полного учета потребления газа.

Часто можно слышать обвинения в адрес поставщиков газа, что они не очень-то стремились выполнять свою обязанность перед законом — устанавливать квартирные счетчики бесплатно. Газовщики, в свою очередь утверждают, что проводили эти работы за счет собственной прибыли, а для полной установки квартирных счетчиков по всей стране, тариф на газ для населения должен быть в полтора раза выше. Но на самом деле проблема в том, что беззубая политика государства, которое не обеспечило жесткий контроль за соблюдением нормы закона, и привела к сегодняшней ситуации.

Кроме того, многие правительственные чиновники не были достаточно настойчивы в том, чтобы защитить интересы государства и граждан. И не стоит забывать, что газовые компании у нас частные и их главная задача — получать прибыль для своих собственников, а не обеспечивать выполнение социальных обязательств государства.

Чем выгоден квартирный счетчик газа

— То есть бесплатно газовые счетчики кое-где понемногу ставятся, но за полную плату его установят сразу?

— Именно так. Расскажу на собственном примере. Я за свои деньги установил счетчик в квартире еще в 2008 году, понимая, что при тогдашней стоимости газа окупится он очень нескоро. Но в последние годы, когда цена на газ для населения резко пошла вверх и по нормам потребления приходится платить гораздо больше, чем реально расходуется топлива, счетчики окупаются довольно быстро. Для сравнения: я за газ, используемый для приготовления пищи семьей из четырех человек, плачу 45 гривен в месяц. А такие же семьи, живущие в квартирах без счетчиков, получают сейчас счета на 200−250 гривен. И это независимо от того, пользуются люди газом или они вовсе не живут в своей квартире.

— Что нужно знать потребителям о процессе установки газовых счетчиков в квартирах?

— Необходимо четко понимать последовательность действий и располагать необходимой суммой денег. В первую очередь владелец квартиры должен обратиться в свою газопоставляющую организацию с заявлением для получения технических условий на установку счетчика. По адресу заявителя приходит специалист, который определяет, можно ли вообще установить счетчик. Если да, то составляются техусловия, что конкретно нужно делать. Хотя если у газовой компании есть вся необходимая документация, а именно: техпаспорт на дом, схема газовой разводки и результат недавнего осмотра помещения специалистом, то техусловие могут составить и без выезда специалиста на место.

Затем с этим документом собственник жилья обращается в сертифицированную проектную организацию, которая после оплаты ее услуг изготавливает проект установки прибора учета газа. Причем проектировщик должен прийти в квартиру и сделать все необходимые замеры и расчеты. Получив на руки проект, человек идет в организацию, имеющую право на установку газового оборудования, заказывает установку, оплачивает ее, приобретает счетчик и все необходимые краны, сальники, трубы и ждет прихода в назначенный день специалистов.

После установки счетчика владельцу передается техническая документация на оборудование. С ней собственник квартиры вновь обращается в газопоставляющую организацию и вводит прибор учета в эксплуатацию. Соответственно, он становится уже абонентом, оплачивающим газ по показаниям счетчика, а не по нормам потребления. Полная стоимость газового счетчика и всех работ по его установке в квартире составляет около 5 тысяч гривен. Но это при условии, что квартира стандартная и газовая разводка сделана так, что никаких дополнительных работ проводить не надо. При более сложных работах и цена будет гораздо выше.

Также стоит учесть, что для установки счетчика, да и вообще по технике безопасности, газовая труба должна быть открыта. Поэтому нужно снять с нее всевозможные короба и шкафчики, которые ее закрывают. Необходимо, чтобы счетчик находился на видном месте и к нему всегда был свободный доступ. Это сделано еще и для того, чтобы в случае утечки газа он не скапливался в замкнутом пространстве, а имел выход.

Как и в каких случаях устанавливаются общедомовые счетчики газа

— Что нужно знать об установке общедомовых счетчиков и как насчитывается плата, если в доме есть общий счетчик, а в некоторых квартирах — индивидуальные?

— Расчет платы за газ производится по той же методике, что и платы за горячую воду. Берется показатель общедомового счетчика, из него вычитается сумма показаний всех квартирных счетчиков, а то, что осталось, распределяется между квартирами, не имеющими счетчика, по количеству зарегистрированных жильцов.

— Но ведь существуют нормы потребления газа.

— В данной ситуации они не применяются, так как задействован прибор коммерческого учета — общедомовой счетчик.

— Далеко не во всех домах есть общедомовые счетчики.

— Уже во многих домах они установлены. Хочу напомнить, что в Законе «О коммерческом учете газа» есть термин (на украинском он звучит как «побудинковий облік газу»), который используется в контексте обязательной установки таких приборов. Но этот термин получил двоякое толкование. Потребители поначалу решили, что речь идет о квартирных счетчиках, однако газовые компании истолковали его по-своему, понимая под этим термином норму об установке общедомовых приборов коммерческого учета газа.

Объясню разницу на примере. Есть квартира, в которой прописан один человек, а реально живет десяток заробитчан. Если счетчика нет, то оплата идет по норме потребления за одного человека, а реально расходуется в 10 раз больше. А значит, это потери газовой компании. Если же в квартире есть счетчик, то собственнику приходится платить за израсходованный газ полностью. Но газовщикам в подобных ситуациях гораздо проще поставить один общедомовой счетчик и плату насчитывать всем жильцам дома. Ведь в таком случае за десяток заробитчан заплатит уже не газовая компания, а все соседи, так как перерасход газа будет распределен между ними.

— Но ведь установка общедомового счетчика должна быть согласована с жильцами многоквартирного дома?

— Да, согласно существующему законодательству, в частности Закону «О коммерческом учете газа», это так. Люди действительно могут отказаться от установки общедомового счетчика. Но от этого им лучше не станет. Плата за газ будет начисляться по завышенным нормам потребления, и в итоге гражданам, не имеющим приборов учета в своих квартирах, придется платить гораздо больше, чем по счетчику общедомовому. Однако тем, кто установил у себя квартирный счетчик, все эти проблемы нипочем. Они платят строго за тот газ, который использовали. И им не важно, есть в многоэтажке общедомовой счетчик или его нет. Кстати, вот если во всех квартирах многоэтажки люди установили индивидуальные приборы учета, то они могут смело отказываться от навязываемой им установки общедомового счетчика, он им просто уже не нужен, — подытожил Андрей Никончук.

Стоит отметить, что теперь украинцы могут по-новому контролировать качество предоставляемых им жилищно-коммунальных услуг. Если поставщики отопления, воды или электроэнергии нарушают свои обязательства, потребители могут получить компенсацию.

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