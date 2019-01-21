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VLC медиаплеер появится на Nintendo Switch
В перспективе на популярных игровых консолях Nintendo Switch и PlayStation 4 может появиться приложение с медиаплеером VLC. О желании разработки подобного продукта во время общения с журналистами высказался его разработчик Жан-Батист Кемпф.
В настоящее время VLC доступен исключительно для владельцев приставок Xbox One, но адаптация плеера к другим платформам в техническом плане не предполагает значительной сложности.
Необходимо признать, что для обладателей PS4 доступно достаточное количество программ, обеспечивающих просмотр мультимедиа, в том числе фирменный проигрыватель от компании Sony. Выбор доступных сервисов для Switch от разработчика Nintendo пока ограничен исключительно YouTube, и пользователи регулярно указывают на данный недостаток. В частности, они хотели бы видеть доступ к Netflix.
Недавно стало известно, что только на официальном портале разработчика для плеера VLC число скачиваний превысило 3 миллиарда, при условии, что его можно получить и через сторонние сервисы. Создатели программы сегодня работают над очередной версией, позволяющей в числе прочего работать совместно с AirPlay и ОС Android. В частности, такая возможность обеспечит трансляцию на ТВ контента с использованием приставок Apple TV и смартфонов, выполненных на базе самой распространенной в мире операционной системы.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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