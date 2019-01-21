Названа крупная сумма, которую Россия выдала на фильм Зеленского

Политика

Компания «Грин Филмс», связанная с украинским шоуменом Владимиром Зеленским, в 2017 году получила 35 миллионов рублей из российского бюджета. Деньги поступили от Министерства культуры России и были предназначены для производства фильма «Вниз».

Документы о финансировании россиянами связанной с Зеленским компании нашел телеканал «Настоящее время». Официальное подтверждение обнаружилось в реестре субсидий федерального бюджета РФ.

Напомним, журналистское расследование программы «Схемы» выявило, что Зеленский входит в число бенефициаров кипрской компании Green Family LTD, которая, в свою очередь владеет российской «Грин Филмс». Российская компания занимается производством кино и сериалов и получает средства в том числе из бюджета РФ. Сам Зеленский отрицал, что он или студия «Квартал 95» ведут бизнес в России.

Юрист «Квартала 95» оправдывался, что компании «квартальцев» в России не закрыты лишь по той причине, что собственники не могут поехать в РФ, опасаясь уголовного преследования.

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