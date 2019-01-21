Происшествия

На трассе под Николаевом перевернулась фура с 6 тысячами кур (фото, видео)

Неординарное ДТП случилось вечером 20 января в Николаевской области. Из-за ухудшения погоды на скользкой трассе возле села Гурьевка (Новоодесского района) опрокинулась фура. В транспорте находился живой груз: из Херсона на мясокомбинат в город Каменец-Подольский перевозились около шести тысяч куриц в клетках. После аварии те птицы, которым удалось уцелеть, разбежались по окрестным полям.

Авария случилась из-за гололедицы: водитель груженной фуры не справился с управлением на повороте, грузовик занесло, и он опрокинулся. Водитель не пострадал, но транспортное средство было сильно повреждено. Об этом сообщают «Новости-N».

По всей Николаевской области сейчас наблюдаются сложности с проездом. Блокирована в том числе и крупная автотрасса Н-14 Кропивницкий-Николаев. В районе села Воссиятское Николаевской области застряли сотни фур, которые не могут ехать из-за гололедицы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия останутся сложными. Мокрый снег с дождем и сильный ветер способствуют гололедице на дорогах Николаевской области. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

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