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История с исчезновением женщины с ребенком в Карпатах получила неожиданный финал
Неожиданно завершилась история с исчезновением в Карпатах семьи из Хмельницкой области. На розыск матери и дочки были направлены полицейские подразделения двух регионов. В итоге женщину с ребенком нашли в Хмельницком — в Карпаты, как оказалось, семья не ездила.
В розыск мать и дочь были объявлены после того, как в полицию пришла жительница Ярмолинецкого района Хмельницкой области. По словам женщины, ее дочь и внучка-первоклассница не выходили на связь с 9 января и предположительно поехали отдыхать на горный курорт Яремче.
По итогам расследования выяснилось, что «пропавшие» мать и дочь в Яремче ехать и не собирались — пожилую родственницу умышленно дезинформировали. После семейной ссоры мать взяла ребенка и отправилась в Хмельницкий, где жила в отеле, не отвечая на телефонные звонки. Там женщину и обнаружили оперативники полиции.
Напомним, проблеме заблудившихся туристов на лыжных курортах сейчас уделяется повышенное внимание со стороны спасателей и полиции, поскольку в горах остается высоким риск схождения лавин.
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