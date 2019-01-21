История с исчезновением женщины с ребенком в Карпатах получила неожиданный финал

Происшествия

Неожиданно завершилась история с исчезновением в Карпатах семьи из Хмельницкой области. На розыск матери и дочки были направлены полицейские подразделения двух регионов. В итоге женщину с ребенком нашли в Хмельницком — в Карпаты, как оказалось, семья не ездила.

В розыск мать и дочь были объявлены после того, как в полицию пришла жительница Ярмолинецкого района Хмельницкой области. По словам женщины, ее дочь и внучка-первоклассница не выходили на связь с 9 января и предположительно поехали отдыхать на горный курорт Яремче.

По итогам расследования выяснилось, что «пропавшие» мать и дочь в Яремче ехать и не собирались — пожилую родственницу умышленно дезинформировали. После семейной ссоры мать взяла ребенка и отправилась в Хмельницкий, где жила в отеле, не отвечая на телефонные звонки. Там женщину и обнаружили оперативники полиции.

Напомним, проблеме заблудившихся туристов на лыжных курортах сейчас уделяется повышенное внимание со стороны спасателей и полиции, поскольку в горах остается высоким риск схождения лавин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter