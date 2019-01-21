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Появилась информация о жертвах пожара в Керченском проливе (видео)
В результате двойного пожара на судах в районе Керченского пролива погибли по меньшей мере девять человек, их тела уже извлекли из воды. Два судна продолжают гореть, около десяти человек спасены, ведется поиск остальных выживших.
В районе ЧП ведется поисково-спасательная операция. Привлечены 17 судов. Поиск осложняется сильным течением.
На данный момент известно, что в районе мыса Опук загорелись два судна под флагом Танзании. В время перевалки груза случился взрыв на газовозе «Маэстро». Огонь распространился на пришвартованное рядом судно «Канди». На борту двух судов находились граждане Индии и Турции. По предварительным данным, экипаж двоих судов суммарно насчитывал 31 человека.
Напомним, ранее в Черном море подал сигнал бедствия буксир «Параллель». На судне заглох двигатель.
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