Политика

Порошенко в Израиле передал важное послание Иерусалимскому патриархату

Президент Петр Порошенко, который находится с визитом в Израиле, встретился с представителями Иерусалимского патриархата. Глава Украинского государства посетил Храм Гроба Господня и провел встречу с генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом.

Как сообщает Интерфакс-Украина, президент получил поддержку от Иерусалимской церкви и через архиепископа Аристарха передал ряд месседжей патриарху Иерусалимскому Феофилу III. В религиозных кругах говорят, что Феофил III госпитализирован и находится в Тель-Авиве.

Напомним, ранее российские церковники предъявили ультиматум Иерусалимскому патриархату и требовали не поддерживать решение Константинополя об автокефалии для Православной церкви Украины. РПЦ грозилась приостановить служения в кафедральном соборе Воскресения Христова.



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