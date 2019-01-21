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Порошенко в Израиле передал важное послание Иерусалимскому патриархату
Президент Петр Порошенко, который находится с визитом в Израиле, встретился с представителями Иерусалимского патриархата. Глава Украинского государства посетил Храм Гроба Господня и провел встречу с генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом.
Как сообщает Интерфакс-Украина, президент получил поддержку от Иерусалимской церкви и через архиепископа Аристарха передал ряд месседжей патриарху Иерусалимскому Феофилу III. В религиозных кругах говорят, что Феофил III госпитализирован и находится в Тель-Авиве.
Напомним, ранее российские церковники предъявили ультиматум Иерусалимскому патриархату и требовали не поддерживать решение Константинополя об автокефалии для Православной церкви Украины. РПЦ грозилась приостановить служения в кафедральном соборе Воскресения Христова.
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