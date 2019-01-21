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Происшествия

Пошел в горы в кроссовках: спасатели сообщили обстоятельства гибели туриста в Карпатах

20:53 21 января 2019   1068
туристы
Инф. «ФАКТОВ»

Двое туристов, отправившиеся в Карпаты и потерявшиеся там, крайне небрежно готовились к восхождению. Результат был предсказуем: одного туриста нашли погибшим от переохлаждения, второй выжил, но отморозил обе ноги и две недели проведет в больнице.

Как отказалось, в поход мужчины отправились без необходимого снаряжения и без специальной обуви. Спасателей крайне поразил тот факт, что приятели пошли в горы в кроссовках. Врач-комбустиолог Юрий Коцур обратил внимание, что даже два-три часа на холоде могут быть чреваты обморожением первой-второй степени.

Двое туристов потерялись 19 января возле села Коростив Сколевского района на горе Парашка. «Несмотря на сложные погодные условия и темное время суток к ориентировочному местонахождению туристов было отправлено поисково-спасательное подразделение», — рассказал в комментарии Zaxid.net спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Львовской области Игорь Курус.

Нашли друзей спасатели через три часа после получения вызова — туристы находились у подножия горы Парашка. Старший — 32-летний мужчина — погиб; младшего — 22-летнего — отправили в районную больницу в Сколе.

Напомним, ранее инструктор по фрирайду Юрий Карашивский рассказал «ФАКТАМ», как не потеряться в горах, отправляясь кататься вне подготовленных трасс. Первое правило в таких случаях — за день до выхода проверить свое снаряжение.

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