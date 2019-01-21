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Пожар в Керченском проливе: причина ЧП и свежие данные о жертвах
Вследствие пожара на двух суднах в районе Керченского пролива погибли 14 человек. 12 членов экипажа удалось спасти. Еще пять считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, в момент взрыва и возгорания на борту двух судов находились граждане Индии и Турции (всего 31 человек).
Судна «Маэстро» и «Канди» ходили под флагом Танзании. По информации BlackSeaNews, оба танкера-газовоза занимались транспортировкой газа из оккупированной Керчи и российского порта Темрюк в Сирию и Ливан. Танкеры всегда в первоочередном порядке пропускались через Керченский пролив.
В момент ЧП оба танкера стояли рядом, то есть могли заниматься перекачкой газа. Пока известно, что ни одно из судов не успело подать сигнал бедствия. На одном из танкеров случился взрыв, а потом огонь перекинулся на второе судно. По предварительным данным, судна могли нарушить технику безопасности при газоперекачке.
По информации руководителя проекта «Майдан иностранных дел» Андрея Клименко, реальный собственник обоих судов — турецкая компания, а с весны 2015 года оба танкера в «крымском» черном списке и в «сирийском» санкционном списке, составленном компетентными органами США.
Напомним, ЧП случилось, когда судна находились на якорной стоянке. Чтобы спастись от огня, люди прыгали в море.
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