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Убийство покупателя в супермаркете Харькова: стало известно об исчезновении главной улики
В Харькове продолжается расследование резонансного ЧП в супермаркете, где застрелили посетителя. Пролить свет на обстоятельства убийства могла бы запись с камер видеонаблюдения, но она странным образом исчезла. Как утверждают представители супермаркета, у них случился сбой в системе, и запись не сохранилась.
«У нас был перепад напряжения в тот момент, когда в супермаркете присутствовали следователи районного отделения полиции или прокуратуры. Не помню точно, кто именно из представителей правоохранительных органов у нас был. И у нас произошел сбой в электросистеме, и видео просто не сохранилось», — заявили представители супермаркета «Рост» агентству «Комментарии. Харьков».
В супермаркете говорят, что хотели передать важную улику следователям, но теперь в силу объективных причин придется расследовать убийство без записей с камер.
Напомним, ЧП в супермаркете «Рост» в Харькове случилось 5 декабря 2018 года. Согласно первоначальной версии, нетрезвый покупатель не захотел оплачивать продукты, а затем выхватил нож и набросился на прибывшего сотрудника полиции охраны. Защищаясь, правоохранитель открыл стрельбу. 24-летний покупатель умер в больнице. 25-летний полицейский был в бронежилете, потому выжил, но ему потребовалась госпитализация.
Позднее в картине, изложенной свидетелями, обнаружились странности. Куда-то пропал нож, использовавшийся для нападения. Кроме того, на видео заметно, что покупатель не нападает, а убегает от полицейского.
На данный момент расследуются два дела — о превышении служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов и об умышленном убийстве.
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