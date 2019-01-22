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Пожар на судах возле Керченского пролива: спасать больше некого (видео)
На месте горения двух танкеров у входа в Керченский пролив прекращена спасательная операция. Было констатировано, что после 16 часов пребывания в холодной воде больше нет шансов найти моряков живыми. Теперь спасатели занимаются поиском тел погибших.
Спасенных членов экипажа пока еще не доставили на берег — мешают сложные погодные условия на море.
Два судна — «Канди» и «Маэстро», ходившие под флагом Танзании, загорелись при перекачке газа. Горение на месте ЧП все еще продолжается. Удалось спасти 12 членов экипажа двух судов — граждан Индии и Турции. Всего на танкерах находились 32 человека, включая незарегистрированного моряка из Ливии.
В Министерстве Украины по вопросам оккупированных территорий выяснили, что оба танкера грубо нарушали правила судоходства — ходили с отключенной системой идентификации. Газовозы перевозили сжиженный газ из российского порта Темрюк и из оккупированной Керчи в Сирию и Ливан. За эту деятельность судна были включены в американский и украинский «черные списки». В министерстве не исключают, что танкеры-газовозы занимались перевозкой газа, добытого на украинском шельфе.
Напомним, пожар случился около 18 часов 21 января, когда танкеры находились на якорной стоянке и, предположительно, занимались перекачкой топлива с судна на судно.
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