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Происшествия

5 промилле: пьяный водитель в Украине побил сомнительный "рекорд" (фото)

8:50 22 января 2019   1257
алкотестер
Инф. «ФАКТОВ»

Патрульная полиция зафиксировала антирекорд. У пьяного водителя, остановленного в Киевской области, алкотестер выявил в организме 5,0 промилле алкоголя.

«Автомобиль Renault во время движения шатало от бордюра к бордюру… Водитель еле говорил, еле двигался и мало что понимал. Несмотря на то, что побил рекорд, водитель вообще отрицал факт употребления им алкоголя», — рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Предыдущий водитель-«рекордсмен» был пойман с 4,94 промилле алкоголя. Допустимая норма по закону составляет до 0,2 промилле. Более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 промилле может стать смертельной дозой.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 130 КоАП (управление в состоянии опьянения). Также нарушитель будет лишен возможности водить автомобиль.

Напомним, полиция называет пьянство за рулем одной из самых распространенных причин ДТП в Украине. С ноября было усилено наказание за пьяное вождение и увеличены штрафы.

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