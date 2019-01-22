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Голкипер «Кьево» отомстил Криштиану Роналду за сломанный нос (видео)
Туринский «Ювентус» в поединке 20-го тура чемпионата Италии разгромил на «Альянц Стэдиум» «Кьево» (3:0), укрепив свое лидерство в серии А (девять очков отрыва от «Наполи»).
При этом лидер Старой Синьоры Криштиану Роналду на 52-й минуте упустил шанс стать единоличным лидером бомбардирской гонки чемпионата Италии, не реализовав пенальти (у него, как и у Фабио Квальяреллы из «Сампдории» и Эстебана Сапаты из «Аталанты», по 14 мячей). По иронии судьбы, удар португальца парировал голкипер гостей Стефано Соррентино, которому Роналду в августе прошлого года в дебютном поединке за туринцев сломал нос.
Более того, это 25-й 11-метровый, не забитый футболистом за карьеру (и первый в футболке «Ювентуса»). По этому показателю Криштиану Роналду сравнялся с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси. Отмечу, что звездный португалец за годы выступлений подходил к «точке» 139 раз, а аргентинец — 108.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл в серии А 19 матчей, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду завоевал первый трофей в футболке «Ювентуса».
Фото Getty Images
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