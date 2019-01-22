Будет сидеть: суд принял новое решение по экс-регионалу Ефремову

Политика

Бывшему «регионалу» Александру Ефремову придется оставаться в СИЗО как минимум до 21 марта 2019 года. Такое решение принял Старобельский районный суд Луганской области.

О решении судей продлить на два месяца арест для Ефремова рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она признает, что в деле есть ощущение затянутости процесса — судебные заседания продолжаются уже более двух лет. «Если бы адвокаты не затягивали процесс (а за это нет никаких наказаний), то такого бы впечатления не складывалось», — добавила Сарган.

Ефремова обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса — в государственной измене, в посягательстве на территориальную целостность Украины, в создании террористической организации «ЛНР», а также в организации захвата здания Луганской облгосадминистрации и пособничестве при захвате областного управления СБУ в Луганске.

Напомним, экс-регионала задержали 30 июля 2016 года. Дело было передано в суд в январе 2017 года. Судьи отказались отпустить обвиняемого на поруки.

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