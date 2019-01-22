- 16:52 Новый выход Кейт Миддлтон: в зеленом платье и бриллиантовых серьгах стоимостью 1800 долларов
- 16:31 В жутком ДТП под Киевом погибли три человека: эксклюзивные фото
- 16:29 Боевики "ДНР" прямо на глазах у ОБСЕ обстреляли украинских саперов: детали ЧП
- 16:29 До выздоровления далеко: адвокат опроверг информацию россиян о пленном украинском моряке
- 16:28 "Развивают" Крым: оккупанты строят в Керчи базу Росгвардии
- 16:19 Вся в синяках и ссадинах: Лобода шокировала фото после концерта
- 16:15 Работал на Суркова: в Украине разоблачили российского интернет-тролля
- 16:15 «Динамо» — «Стяуа»: онлайн-видеотрансляция матча
- 16:09 Формула «Роттердам+» позволила снизить нагрузку на бюджет, — эксперт
- 15:55 Крушение российского бомбардировщика при посадке: число жертв возросло
Будет сидеть: суд принял новое решение по экс-регионалу Ефремову
Бывшему «регионалу» Александру Ефремову придется оставаться в СИЗО как минимум до 21 марта 2019 года. Такое решение принял Старобельский районный суд Луганской области.
О решении судей продлить на два месяца арест для Ефремова рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она признает, что в деле есть ощущение затянутости процесса — судебные заседания продолжаются уже более двух лет. «Если бы адвокаты не затягивали процесс (а за это нет никаких наказаний), то такого бы впечатления не складывалось», — добавила Сарган.
Ефремова обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса — в государственной измене, в посягательстве на территориальную целостность Украины, в создании террористической организации «ЛНР», а также в организации захвата здания Луганской облгосадминистрации и пособничестве при захвате областного управления СБУ в Луганске.
Напомним, экс-регионала задержали 30 июля 2016 года. Дело было передано в суд в январе 2017 года. Судьи отказались отпустить обвиняемого на поруки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 751 мм