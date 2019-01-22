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«Карпаты» продали еще одного футболиста в Испанию (фото)
Украинский защитник львовских «Карпат» Орест Лебеденко стал футболистом «Луго», занимающего во втором испанском дивизионе 16-е место, сообщает официальный сайт клуба.
20-летний футболист заключил контракт до 2023 года, а сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 700 тысяч евро. 22 января Лебеденко официально представили в качестве новичка «Луго».
*Орест Лебеденко в форме «Луго»
В текущем сезоне защитник провел за «Карпаты» во всех турнирах 15 поединков, в которых отдал одну голевую передачу.
Отмечу, что Лебеденко стал третьим украинцем во втором испанском дивизионе: Роман Зозуля защищает цвета «Альбасете», а Евгений Селезнев недавно перешел в «Малагу».
Кстати, в прежние годы «Карпаты» уже продавали в испанские клубы полузащитника Марьяна Шведа (в «Севилью») и защитника Василия Кравца, который в январе сменил «Луго» на клуб примеры «Леганес» и уже успел дебютировать за новый клуб в игре против «Реала».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зозуля в матче чемпионата Испании спас жизнь одноклубнику.
Фото ФК «Карпаты», ФК «Луго»
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