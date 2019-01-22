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Политика

"100 лет назад не хватило единства, теперь его стоит беречь", — Порошенко о Дне Соборности (видео)

11:10 22 января 2019   126
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

День Соборности Украины в этом году проходит под лозунгом «Вместе по собственной воле с 1919 года». Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на Софийской площади в Киеве по случаю 100-летия «Акта злуки» между УНР и ЗУНР.

«Акт злуки» — наивысшая точка украинской революции и освободительной борьбы начала двадцатого века, — напомнил президент. — Украинская революция продемонстрировала колоссальный на то время государственный потенциал Украины. К сожалению, шанс был упущен. Главная причина — тем политикам не хватило единства. И не нашлось тогда политиков, которые могли бы объединить народ для противостояния московскому нашествию".

Глава государства считает, что теперь, когда Украине снова выпал исторический шанс, необходимо беречь и укреплять единство и соборность: «Всем должно быть четко понятно — Украина является унитарным государством, с одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и специальных статусов. Единственная независимая соборная Украина!».

В День Соборности президент обратился к украинцам, живущим на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей: «Мы никогда о вас не забываем. Каждый день работаем, чтобы приблизить день вашего освобождения от вражеского ига».

Также по случаю праздника было сделано напоминание о предстоящем важном голосовании. «Мы накануне важного народного волеизъявления. Мы знаем о беспрецедентном масштабе подготовки Кремля к вмешательству в выборы. Но нет сомнений в мудрости нашего народа», — добавил президент.

Напомним, в День Соборности на мосту Патона в Киеве состоялась традиционная акция «Живая цепь».

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