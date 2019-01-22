Самолет с самым дорогим футболистом английского клуба загадочно исчез над Ла-Маншем (фото)

Спорт

Футбольный клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге (18-е место после 23 сыгранных матчей), всерьез обеспокоен судьбой аргентинского нападающего Эмилиано Салы, который 19 января стал новичком команды.

В понедельник, 21 января, в 19:15 частный самолет Piper Malibu (длина транспортного средства — 8,8 метров, высота — 3,4 метра) с двумя людьми (одним из которых по подтвержденной информации был футболист, за которого «Кардифф Сити» заплатил более 19 миллионов долларов, что является трансферным рекордом клуба) на борту вылетел из аэропорта Нанта, направляясь в Кардифф. Находясь над Олдерни, одним из Нормандских островов, пилот связался с авиадиспетчерской службой Гернси с просьбой об экстренной посадке, после чего на высоте 2300 футов (около 700 метров) контакт потерялся. Сообщается, что самолет Piper Malibu потерял связь возле маяка Каскетс.

* Самолет Piper Malibu

* Эмилиано Сала (слева) после подписания контракта с «Кардифф Сити»

Спасатели, прибывшие на предполагаемое место падения самолета, были заняты поисками вплоть до ночи, после чего были вынуждены сделать паузу из-за усиления ветра и снижения видимости, и возобновили операцию с 8 утра. Пока что никаких новых сообщений не было.

Добавлю, что 28-летний Сала выступал за французский «Нант» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за свою команду в чемпионате и Кубке Франции 21 матч, в которых отличился 13 мячами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси купил самолет за 15 млн долларов.

Фото The Telegraph

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