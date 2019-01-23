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В Виннице маршрутка не притормаживая промчалась через опасный перекресток: сеть шокировало видео
В Виннице обнаружили водителя маршрутки, не знающего элементарнейших правил дорожного движения. Пребывая за рулем переполненного автобуса, водитель лихо промчался через опасный перекресток по встречной полосе.
Любителя быстрой езды зафиксировали камеры наблюдения на площади Гагарина. Водитель каким-то чудом избежал столкновения, хотя для ДТП были все предпосылки: ограниченная видимость, высокая скорость, перекресток, где как раз разворачивался трактор с прицепом.
«Как такое возможно в правовом государстве. Сначала им кто-то выдает водительские удостоверения. А потом кто-то не штрафует за нарушение ПДД. Вот они и ездят по городу в поисках, кого бы угробить», — возмущается житель Винницы Виктор Перлов, опубликовавший видео.
Напомним, под Киевом патрульные остановили водителя-неадеквата, принявшего потенциально смертельную дозу алкоголя. А в Ровно обнаружился водитель маршрутки, вообще не следящий за дорогой во время езды.
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