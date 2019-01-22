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Хабиб рассказал, с кем хочет подраться до завершения карьеры (фото)
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабиб Нурмагомедов (27 побед, ни одного поражения) назвал имена бойцов, поединки с которыми ему будет интересно и выгодно провести до окончания карьеры.
«Пока что я не знаю, с кем следующим буду драться, но почему бы не сделать этого с Жоржем Сен-Пьером, Тони Фергюсоном или Флойдом Мэйвезером? После боев с этими ребятами можно уйти на заслуженный покой величайшим спортсменом всех времен.
Сен-Пьер — очень сложный соперник. Если наш бой все же состоится, то он пройдет в легком весе (Хабиб владеет чемпионским поясом в этой весовой категории. — Авт.), чтобы у Жоржа не было преимущества надо мной. Не знаю, какие у него планы на будущее, но я его уважаю. Я считаю, он величайший боец, когда-либо выступавший в UFC, потому что он чемпион не только в клетке, но и за ее пределами.
* Хабиб Нурмагомедов (слева) и Жорж Сен-Пьер
Что касается Мэйвезера, то согласен с тем, что Флойд стар. Но если мы можем поймать такую большую рыбу, то почему бы и нет? Все его достижения и беспроигрышная серия из 50 поединков не берутся во внимание, потому что совсем скоро ему исполнится 42 года.
Вот эти бои будут очень умным решением для моего будущего и наследия", — рассказал Хабиб в интервью Submission Radio.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сделано громкое заявление о бое-реванше Макгрегора и Нурмагомедова.
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