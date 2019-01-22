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В Крыму тянут с помощью выжившим морякам с загоревшихся танкеров
Пострадавших моряков, спасенных с двух загоревшихся в Черном море танкеров, до сих пор не госпитализировали, они находятся на семи судах в море. Их доставку в Керчь оккупационные «власти» запланировали на вторую половину дня вторника, 22 января, сообщил директор крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
Согласно его расчетам, квалифицированную помощь моряки начнут получать не ранее доставки в порт.
«Пострадавших собирают с семи судов, они разбросаны по акватории, находятся не рядом. По прогнозу капитана судна (на сбор потерпевших отправлен буксир „Меркурий“. Ред.).
Напомним, пожар случился около 18 часов 21 января, когда танкеры «Канди» и «Маэстро», ходившие под флагом Танзании, находились на якорной стоянке и, предположительно, занимались перекачкой топлива с судна на судно. Удалось спасти 12 членов экипажа двух судов — граждан Индии и Турции, погибли как минимум 14 человек.
В Министерстве Украины по вопросам оккупированных территорий уличили владельцев танкеров в грубом нарушении правил судоходства — они ходили с отключенной системой идентификации. Газовозы перевозили сжиженный газ из российского порта Темрюк и из оккупированной Керчи в Сирию и Ливан, за что их включили американский и украинский «черные списки». В Украине не исключают, что газовозы занимались перевозкой газа, добытого на украинском шельфе.
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