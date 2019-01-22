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Происшествия

В Крыму тянут с помощью выжившим морякам с загоревшихся танкеров

15:34 22 января 2019   336
Горящий танкер
Инф. «ФАКТОВ»

Пострадавших моряков, спасенных с двух загоревшихся в Черном море танкеров, до сих пор не госпитализировали, они находятся на семи судах в море. Их доставку в Керчь оккупационные «власти» запланировали на вторую половину дня вторника, 22 января, сообщил директор крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Согласно его расчетам, квалифицированную помощь моряки начнут получать не ранее доставки в порт.

«Пострадавших собирают с семи судов, они разбросаны по акватории, находятся не рядом. По прогнозу капитана судна (на сбор потерпевших отправлен буксир „Меркурий“. Ред.). Т. е. в три-четыре часа дня — начале пятого (мск. Ред.) люди, наконец-то, получат помощь», — цитирует Олефиренко «Интерфакс».

Напомним, пожар случился около 18 часов 21 января, когда танкеры «Канди» и «Маэстро», ходившие под флагом Танзании, находились на якорной стоянке и, предположительно, занимались перекачкой топлива с судна на судно. Удалось спасти 12 членов экипажа двух судов — граждан Индии и Турции, погибли как минимум 14 человек.

В Министерстве Украины по вопросам оккупированных территорий уличили владельцев танкеров в грубом нарушении правил судоходства — они ходили с отключенной системой идентификации. Газовозы перевозили сжиженный газ из российского порта Темрюк и из оккупированной Керчи в Сирию и Ливан, за что их включили американский и украинский «черные списки». В Украине не исключают, что газовозы занимались перевозкой газа, добытого на украинском шельфе.

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