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Последний соцопрос показал рост поддержки Петра Порошенко на выборах президента
Результаты опроса, проведенного в Украине с 10 по 17 января 2019 года, показали, что среди потенциальных кандидатов на пост президента страны лидируют Юлия Тимошенко (17,4% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Петр Порошенко (17,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах). Именно эти два кандидата, согласно результатам опроса, выходят во второй тур.
При этом динамика электоральных настроений по сравнению с предыдущими опросами свидетельствует о росте поддержки Петра Порошенко и приостановлении роста рейтинга Юлии Тимошенко. Разрыв между ними не превышает статистической погрешности.
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