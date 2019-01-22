Спорт

Мог выпить пять литров пива и перейти к водке, — знаменитый футболист рассказал о грехах молодости

Знаменитый экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии 40-летний Рио Фердинанд (на фото с Криштиану Роналду и главным трофеем чемпионата Англии) в интервью The Guardian рассказал, как выпивал во время игровой карьеры.

«Я заходил в бары по пятницам, выпивал пинту Guinness, виски или еще чего-нибудь. Раньше я мог много выпить восемь, девять или даже десять пинт пива (1 английская пинта — 0,57 литра. — Авт.), а затем переходил на водку.

Я мог выпить очень много, мог пить весь день, потом проснуться и пить снова. Говоря о том, о чем я сожалею в своей карьере, я всегда вспоминаю, что много пил.

Наверное, я пил не больше других футболистов. Хотя, по молодости, пожалуй, да. Я был сумасшедшим. Некоторые момент карьеры в голове размыты, например, когда я играл за «Вест Хэм». Люди вспоминали какие-то игры, а я просто кивал головой, потому что ничего не помнил.

Я пил после игр, в субботу или воскресенье. Это была другая культура, настоящее сумасшествие. В «Вест Хэме» была алкогольная культура. Футбол, выпивка и ночные клубы, все было именно так в то время. Так я жил какое-то время.

В «Манчестер Юнайтед» я почти не пил во время сезона, но летом я пил по две недели. Просто продолжал это делать", — рассказал Рио Фердинанд британскому изданию.

Напомню, что Рио Фердинанд — самый молодой защитник в истории сборной Англии, за которую провел 81 поединок. В составе «Манчестер Юнайтед» футболист побеждал в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, шесть раз становился чемпионом Англии и четырежды — обладателем Суперкубка страны (всего — 14 трофеев!).

Кстати, повесив бутсы на гвоздь, Рио снял трогательный документальный фильм о жизни с сыновьями Лоренцом и Тейтом, а также дочерью Тиа после смерти супруги Ребекки, написал книгу и запустил линию одежды. А еще он работает футбольным экспертом на телевидении и участвует в кампании против выхода Великобритании из ЕС. И, конечно же, по его же признанию, в свободный вечер может понять пинту пива или рюмку-другую виски. Но не так, как в «Вест Хэме»…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Англии, потерявший в 2015-м из-за рака жену, объявил о помолвке.

Фото РА



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