Скандал с избиением учителя в киевском лицее: жена подозреваемого наделала шума новым заявлением

Происшествия

Скандал с избиением учителя физкультуры 157-го лицея на Оболони в Киеве с каждым днем разгорается все сильнее. Теперь, неделю спустя, дала о себе знать и сторона подозреваемых. Раньше ни сам четвероклассник, которого учитель Игорь Мативенко якобы душил на уроке и кричал ему прямо в ухо, ни его отец, который пришел в школу с пилой, побил преподавателя и грозился отпилить ему руку, не давали комментариев. А во вторник, 22 января, на своей страничке в Facebook мама мальчика Ольга Свердликова написала обращение к родителям других детей и призыв к журналистам.

«Дорогие родители Украины!

Сложившаяся ситуация вынуждает меня пролить свет на то, что случилось в киевской 157-й школе, донести ПРАВДУ родителям Украины! Услышьте меня! Пожалуйста, прочитайте этот пост! Руководство школы всячески выгораживает и усугубляет ситуацию ложью о состоянии учителя, давит на родителей и персонал школы!!! Если бы это не случилось со мной, с моим ребенком, возможно, я бы также поддалась подобному влиянию и дезинформации! Пожалуйста, услышьте крик души МАМЫ! В новостях показывают только одну сторону этой ситуации, но ведь есть и другая. Почему возникла эта ситуация в школе? Почему наш ребенок был настолько запуган? Как себя чувствует другой мальчик, также участник инцидента на уроке? Что видели одноклассники? Всегда ли учитель физкультуры вел себя корректно по отношению к другим детям? Поверьте, ответы на эти вопросы удивили бы вас. Но в СМИ не показывают это! Не пытаются разобраться!

У каждого из нас есть дети, и, отправляя их в школу, мы думаем не только о хорошем образовании, но и о самом главном — о Безопасности наших с Вами Детей!!! 16 января 2019 года с моим сыном случился очень неприятный инцидент. Мы отвезли ребенка в школу, это был очень важный день для нашей всей семьи — день рождения сына, 10 лет. Ребенок в хорошем настроении нес угощения для всех одноклассников и учителей! На третьем уроке физкультуры после сделанных двух замечаний мальчикам положить мяч, в том числе и моему сыну, учитель, не контролируя свои эмоции, бросил баскетбольный мяч в голову одноклассника сына, схватил за шею моего сына, сдавил до боли, душил (!), прижал к стене так, что ребенок свернулся, тряс его, крикнул невероятно громко на ухо. После того как ребенок высвободился, он сбежал с урока в шоковом состоянии! В этот день телефона у сына не было, связаться с нами у него не было возможности! Ребенок один плакал в туалетах, ухо было заложено от страшного крика учителя! Учитель после нанесенных физических и моральных травм ребенку продолжал вести свой урок физкультуры. На следующем уроке математики учитель, несмотря на состояние ребенка, не сообщил нам, родителям! Когда ребенка забирали из школы, его состояние шокировало — истерика, испуг, рассказал о случившемся, сказал, что не хочет и боится приходить не только на физкультуру, а и в школу! Скорая подтвердила паническую атаку, головную боль, тахикардию!

Родители, это нормальное обращение учителя по отношению к детям? Учителя с 20-летним стажем и обладателя черного пояса? Поднять руку на малолетнего ребенка? Что как мама должна чувствовать я? Как бы отреагировали вы, если бы обладатель черного пояса, взрослый мужчина, хватал, давил, душил и тряс вашего ребенка? Какая реакция была бы у вас? В школу на разговор с учителем приехал папа Ромы для того, чтобы выяснить причины такого неадекватного обращения с сыном. Учитель в грубой форме говорил, что нужно воспитывать сына! «Нужно воспитывать тебя», — то есть моего мужа. У обоих мужчин в ход пошли эмоции и, если вы внимательно посмотрите видео, первый удар кулаком нанес именно учитель! Это видно на видео. Муж среагировал именно на этот удар. Но как же сейчас преподносится информация в СМИ? Все в один голос говорят, что учитель не был настроен на драку! Но ведь он ее начал на территории школы, и, побоявшись рисковать своими достижениями, продолжил за территорией школы!!! Почему? Почему человек, обладающий черным поясом, решил продемонстрировать свои силы на мужчине, не спортсмене (!), отце ребенка, которого он оскорбил и которому причинил вред? Произошла драка двух мужчин —руководителя IT-компании, не спортсмена, с профессионалом-спортсменом, обладателем черного пояса, в результате которой есть травмы и у моего мужа, что также зафиксировано в больнице скорой помощи! Я не оправдываю подобное решение вопросов! Но как бы поступили вы в данной ситуации?!

То, что мы видим сейчас в медиа, — это дезинформация общества. О ситуации нужно говорить, но нужно говорить ВСЕ, чтобы родители, учителя, ученики — все могли сделать свои выводы, располагая полной информацией, а не ее частями, отобранными после разговоров руководства школы с персоналом и родителями учеников.

Игорь, обращаюсь к Вам, где же Ваше достоинство профессионального спортсмена с большими спортивными достижениями, обладателя черного пояса, если Вы говорите ложь относительно своего поступка и даже текущего состояния? Как же дальше Вы будете смотреть своим воспитанникам в лицо? Между Вами и моим мужем произошла мужская драка — признайте это! Мой муж пришел сам в полицейский участок! Достойно! По-мужски! А вы, инициатор случившегося, приняли сторону потерпевшего и говорите ложь о сложившейся ситуации!

Учителя, обращаюсь к вам! Всем бывает сложно, мы, родители, понимаем это, ведь дети разные. Мы доверяем вам самое драгоценное, и мы не готовы принять то, что вместо того, чтобы учить и развивать наших детей, вы можете их покалечить.

Дорогие родители, дети из класса подробно описали действия учителя физкультуры, в эти дни руководством школы и родителями были проведены беседы и влияние на слова детей! Есть дети и родители, которые готовы говорить правду, поскольку инцидент с моим сыном не единственный! Разве это не самое настоящее подтверждение БУЛЛИНГА со стороны учителя по отношению к ученикам?"

Эмоциональный пост Ольги Свердликовой мгновенно набрал сотни перепостов и комментариев. Правда, аудитория поделилась на тех, кто поддерживает маму мальчика, и тех, кто не верит ни одному ее слову. «Я бы, наверное, сделала то ж самое, что и этот отец. Потому что сердце рвется на маленькие кусочки, как подумаю, что пережил ребенок»; «Сочувствую вам. Надеюсь, учитель будет наказан», — пишут одни. «Если у физрука — черный пояс, а ваш муж не спортсмен, как так получилось, что именно у физрука телесные повреждения средней тяжести, а вашему мужу светит уголовка?!»; «Он изначально шел на разборки с пилой!» — возмущаются другие. Самые рациональные комментарии — просьбы опубликовать описание травм отца и заключения врачей по поводу психологического состояние ребенка — пока остались без ответа Ольги.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», мужчине, который избил учителя физкультуры в школе на Оболони, избрали меру пресечения: его посадили под ночной домашний арест.

Этот скандал так напугал работников школы, что один из учителей решил уволиться.

А другие коллеги избитого учителя провели флешмоб в его поддержку: вышли во двор учебного заведения с плакатами, призывающими власть защитить педагогов.

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