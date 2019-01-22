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На Киев надвигается сильный снегопад: горожан призвали отказаться от авто
Киевлянам рекомендовали прислушаться к предупреждению синоптиков о снеге и метелях, которые накроют Украину 23 января, и по возможности воздержаться от поездок по городу и за город на собственных авто. В Киевской городской администрации считают, что это будет препятствовать работе снегоуборочной техники и может привести к образованию заторов.
Водителям также напомнили о правилах, действующих во время непогоды на дорогах столицы: авто, которые будут мешать движению снегоуборочной техники, будут эвакуировать.
Отдельная рекомендация касается пешеходов: их попросили быть максимально осторожными, передвигаясь по городу в период ухудшения погодных условий.
Напомним, утром 22 января скользкая дорога на подъезде к Киеву спровоцировала ДТП, в котором погибли три человека.
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