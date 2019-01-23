Свитолина не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»

Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина (седьмая ракетка мирового женского рейтинга) не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию Australian Open — первого в 2019 году турнира серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 62,5 миллионов долларов.

Ее соперницей была японка гаитянского происхождения (ее отец из страны, расположенной в Центральной Америке), четвертая ракетка мира Наоми Осака. Ранее теннисистки неоднократно пересекались на корте — трижды победу праздновала Элина (в октябре 2014-го в Осаке — 3:6, 6:3, 6:4, в феврале 2018-го в Дубай — 6:2, 6:4, в марте 2018-го в Майами — 6:4, 6:2), дважды сильнее оказывалась Наоми (в январе 2016-го на Australian Open — 6:4, 6:4, в сентябре 2016-го в Токио — 1:6, 6:3, 6:2).

В отчетном поединке Осака, обладающая мощнейшей подачей (скорость полета мячика может достигать 200 км/ч), продемонстрировала отличный теннис. В первом сете соперницы устроили парад щедрости, отдавая друг другу геймы на своих подачах, и в итоге победа досталась Наоми — 6:4. Играя в дальнейшем на кураже, японка легко додавила нашу соотечественницу во второй партии — 6:1.

Таким образом, Свитолина, заработав за участие в турнире 460 тысяч долларов, не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира серии «Большого шлема» (ранее Элина достигала четвертьфиналов Australian Open-2018 и Ролан Гаррос-2015 и 2017). Что касается Осаки, то в следующем матче за выход в финал турнира она поборется с победительницей противостояния между американкой Сереной Уильямс (16-я) и Каролиной Плишковой из Чехии (8-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французский бойфренд Свитолиной заговорил по-русски.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter