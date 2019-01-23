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Попались на горячем: во Львове наглых автоворов заснял видеорегистратор (видео)
Во Львове автоворы попали в объектив камеры видеорегистратора, попытавшись похитить ноутбук из салона автомобиля в центре города. Запись передал патрульным владелец транспортного средства, которое оказалось припарковано рядом с местом инцидента.
Пока патрульные просматривали видео, другой экипаж патрульной полиции заметил автомобиль ВАЗ, едущий по улице Химической.
В этот же момент патрульным удалось увидеть лицо похитителя, а также идентифицировать автомобиль, в который он сел после кражи. Это и оказался автомобиль, остановленный на Химической.
Один из пассажиров уже имел несколько судимостей за кражи и грабежи, и на момент задержания находился на свободе под залогом в 142 тысячи гривен.
Примечательно, что причастности к совершению преступления ни один из задержанных не отрицал.
Напомним, в Харькове пытались угнать авто на глазах его владелицы. А в Киеве жертвой автоворов стала даже супруга бывшего премьер-министра.
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