ЧП над Ла-Маншем: футболист, летевший в пропавшем самолете, признан погибшим (фото, видео)

Спорт

Аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала (на фото) признан погибшим, сообщает Yahoo! Sport. 28-летний аргентинец, перешедший в конце прошлой недели из «Нанта» в «Кардифф Сити» за 19 млн долларов, вечером 21 января должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако легкомоторное воздушное судно с футболистом на борту, принадлежащее известному агенту Уилли Маккэю (Piper-Malibu производятся с 1979 года, стоят от 1,5 до 3 миллионов долларов), пропало с экранов радаров над Ла-Маншем.

Главный специалист по летным исследованиям Нормандских островов Джон Фицджеральд подтвердил, что полиция Гернси в зоне поиска воздушного судна обнаружила несколько обломков самолета. Правда, утверждать, что найденные предметы принадлежат Piper-Malibu, в котором находился футболист, специалист не берется.

«Поисковый самолет обнаружил различные обломки и направил спасательную шлюпку и рыбацкую лодку к месту поисков. Подушка, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белоснежных предметов, плавающих вдоль слегка изогнутого куска белого металла. Вот информация, которую я только что получил», — цитирует Джона Фицджеральда Sky Sports.

Футбольный клуб «Нант», за который выступал Сала, призвал болельщиков собраться на Королевской площади и положить желтые тюльпаны возле фонтана. Несут фанаты цветы и к стадиону «Кардиффа».

Эмилиано Сала в четыре года пришел в школу аргентинского «Сан Мартин де Прогресо», в 15 лет ушел в «Сан-Франсиско» из Кордобы. Там его определили в школу, которая сотрудничает с «Мальоркой» и «Бордо». В составе жирондинцев Сала дебютировал на взрослом уровне, но серьезных успехов в «Бордо» не добился. Агент предлагал Салу «Соренто» (у Эмилиано итальянские корни), в итоге форвард поколесил по арендам, прилично забивал в «Орлеане» и «Ньоре», а расцвел в «Нанте».

За три с половиной года в составе «канареек» Сала забил 42 мяча. По итогам двух последних сезонов аргентинец становился лучшим бомбардиром «Нанта». В этом сезоне перед трансфером в «Кардифф» Эмилиано успел забить 11 мячей (больше только у Мбаппе, Неймара, Кавани из «ПСЖ», а также у Николя Пепе из «Лилля»).

19 января Сала подписал контракт с «Кардиффом», дал интервью клубному каналу и вернулся в Нант, чтобы попрощаться с партнерами. Перед возвращением в Великобританию форвард сфотографировался с футболистами «Нанта» и опубликовал фото с ними в Twitter с подписью: «Последнее прощание».

*Последнее фото, сделанное Эмилиано Сала (в центре) с экс-одноклубниками из «Нанта»

В аэропорт Салу отвез защитник «Нанта» Николя Паллуа. По информации 20minutes.fr, перед отправлением футболист пожаловался своему другу и бывшему одноклубнику, что перелет в Нант получился тяжелым, и он переживает за безопасность путешествия.

Кстати, перед тем, как самолет, на котором Эмилиано Сала летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем, он отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp, сообщает Ole.

«Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф.

Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно", — говорилось в сообщении.

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Фото Getty Images, Instagram

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