Деньги

Счета за газ резко выросли в три раза: нужно ли их оплачивать

В течение последней недели около трех миллионов семей по всей Украине, чье жилье не оборудовано газовыми счетчиками, получили от газоснабжающих компаний счета за декабрь, в которых сумма к оплате в три раза больше, чем за предыдущий месяц. И связано это даже не с недавним повышением тарифов на газ для населения.

Проблема возникла в связи с тем, что еще в прошлом году несколько областных газовых компаний обратились в суд с требованием обжаловать правительственное постановление № 203 от 23 марта 2016 года, снизившее нормы потребления газа для домохозяйств, не оборудованных газовыми счетчиками. И после прохождения нескольких инстанций Верховный суд Украины таки удовлетворил их иск и признал данное постановление Кабмина недействительным.

После такого судебного решения поставщики газа сообщили, что будут выставлять населению счета по нормам, установленным в 1996 году, которые в 2,97 раза выше отмененных. Теперь при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения надо оплатить 9,8 куб. м газа в месяц на каждого зарегистрированного в квартире человека, что составляет 83,78 грн, исходя из нынешнего тарифа 8,55 грн за кубометр. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки для подогрева воды необходимо оплатить ежемесячно 18,3 куб. м на человека, это 156,47 грн. А если есть газовая плита и колонка — 23,6 куб. м на человека, 201,78 грн. То есть для семьи из трех человек, проживающих в многоэтажке, счет за газ неожиданно увеличился, в зависимости от наличия или отсутствия централизованного горячего водоснабжения, на 168 грн, 311 грн и на 402 грн. Правда, газовщики обещают, что, если вдруг нормы потребления газа вновь изменятся, они произведут перерасчет.

Однако, похоже, рассчитывать на перерасчет пока не приходится.

«В сегодняшней ситуации все, что выставлено облгазами, так сказать, законно. Это законная цена на газ, законные нормы потребления, которые теперь суд подтвердил. Это абсолютно законные платежки, и потребителям нужно, на мой взгляд, по этим квитанциям платить», — заявил председатель Общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Василий Котко.

При этом чиновник отметил, что в случае принятия правительством новых норм потребления газа переплатившим потребителям деньги должны быть возвращены.

«Как эта ситуация будет решаться? Далее Кабинет министров должен утвердить нормы потребления более-менее нормальные… И тогда облгазы вынуждены будут и сделают перерасчет платежек… Если была переплата, то в таком случае потребителям эти средства должны вернуть», — уточнил Котко.

Стоит отметить, что после обжалования судом правительственного постановления № 203 о снижении норм потребления газа в Кабмине разрабатывают новый документ, призванный решить возникшую проблему. Более того, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины уже даже подало на утверждение правительства проект постановления о нормах потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вот только не факт, что его принятие облегчит участь миллионов украинцев, которых в одночасье вынуждают платить за голубое топливо в три раза больше.

«Сегодня сложилась патовая ситуация. Судом были отменены нормы потребления, которые действовали до августа прошлого года. Теперь действуют старые нормы, утвержденные еще в 90-е годы прошлого века. Минэнерго, которое должно утвердить новые нормы потребления, с лета этого не сделало. И сегодня люди стоят перед сложным выбором — платить по старым нормам или ждать чего-то», — говорится в официальном сообщении НАК «Нафтогаз Украины» в Facebook.

В компании признают, что с юридической точки зрения действуют старые, завышенные нормы потребления. Однако ситуацию еще можно изменить.

«Проблема системная и массовая. Чтобы ее услышали и немедленно исправили, необходим резонанс. Кого мы должны благодарить за увеличение счетов для некоторых потребителей в три раза вместо обещанных правительством 23%? Кто отвечает за то, что украинцы, не имеющие счетчиков, в 2019 году должны платить за газ по советским нормам? Ведь теперь мы гораздо меньше пользуемся газом, по крайней мере потому, что есть электрочайник, микроволновая печь или электрический бойлер. Отвечаем.

Нормы для потребителей без счетчиков устанавливает Кабинет министров своим постановлением, а разрабатывает и подает это постановление Министерство топлива и энергетики. За последние годы старые нормы несколько раз менялись в сторону понижения. Было 9,8 кубометра на человека, стало 3,3 кубометра. Однако делали это, очевидно, с нарушением процедуры, поскольку облгазам Фирташа удалось отменить уменьшение норм в суде в августе 2018 года. И теперь для тех, кто пользуется газом только для плиты и не имеет счетчика, снова действует безумная норма 9,8 кубометра на человека. А таких семей по всей стране более трех миллионов!

После проигранного суда Минэнерго, наверное, быстро вынесло на Кабмин новое постановление, так, чтобы не к чему было придраться? Нет. Не знаем, это результат некомпетентности или коррупции, но судебные поддавки облгазам в Минэнерго случаются уже не впервые. Полгода потеряно. Из-за судебного проигрыша и бездействия министерства украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, теперь должны будут платить по советским, завышенным в несколько раз нормам.

При этом цена на газ государственного «Нафтогаза» остается такой же, как и была. Объемы газа, которые мы реально продали посредникам, тоже не изменятся. А значит, избыточные деньги останутся у этих компаний-посредников.

Как мы выяснили, сейчас ведомство наконец подготовило постановление и продвигает его на рассмотрение правительства. Однако текст проекта постановления явно показывает, чьи интересы обслуживает министерство. Минэнерго предлагает хотя и меньшие, но все равно завышенные нормы потребления, что позволит облгазам выкачивать лишние деньги у людей, которые не имеют газовых счетчиков.

Теперь, когда снова действуют советские нормы, могут добросовестные компании продолжать выставлять счета по уменьшенным современным нормам? К сожалению, нет: согласно Кодексу газораспределительных систем любая газопоставляющая компания в случае отсутствия счетчика должна применять нормы потребления, установленные Кабмином. За неприменение действующих норм к компания будут применены санкции от налоговой и других органов.

Что можете в этой ситуации сделать вы? Мотивировать правительство принять постановление быстро, с соблюдением всех процедур и с честными, современными нормами потребления газа. Каждый должен платить только за фактически потребленный ресурс — это суть реформы газового рынка. Каждый должен нести ответственность за свои действия. Поэтому просим граждан жаловаться на правительственную горячую линию: 15−45 или +38 (044) 284-19-15", — подытожили в «Нафтогазе».

В сложившейся ситуации остается еще один способ не переплачивать за газ — установить счетчик газа в своей квартире. Сделать это могут все желающие, а в некоторых случаях квартирные приборы учета устанавливают даже бесплатно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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