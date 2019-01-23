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Усик и Гвоздик удостоены престижных наград по итогам 2018 года (фото)
Всемирный боксерский совет (WBC) огласил победителей в различных престижных номинациях по итогам 2018 года. Приятно, что международная боксерская организация отметила и украинских спортсменов.
Так, лучшим боксером года был признан Александр Усик. В завершившемся году крымчанин провел три поединка, став победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также защитил свои титулы.
Также Усик был удостоен еще одной награды — нокаут, в который был отправлен британец Тони Беллью, был признан лучшим в 2018-м.
Еще один украинец, 31-летний Александр Гвоздик, получил награду в номинации «Открытие года». Чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе наш соотечественник завоевал, отправив в тяжелый нокаут канадца Адониса Стивенсона, владевшего титулом на протяжении пяти лет.
Добавлю, что главным событием 2018-го был признан бой-реванш между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом (мексиканцу достался еще и приз зрительских симпатий), боем года — противостояние Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри (ирландец также был удостоен награды в номинации «Возвращение года»), тренером года назвали наставника Сауля Альвареса Эдди Рейнозо, а лучшим проспектом года — 26-летнего французского тяжеловеса Тони Йоку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усику на отдыхе пришлось вооружиться топором.
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