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Пограничники сделали важное заявление о введении визового режима с Россией
Государственная пограничная служба Украины готова к введению визового режима с Россией, на котором настаивали народные депутаты, только по биометрическим паспортам. Об этом на брифинге заявил спикер ведомства Олег Слободян.
«Мы готовы к такому виду контроля (биометрический режим) с биометрическими паспортами. Мы с 2017 года уже работаем с биометрическими документами, с 2018 — с биометрическими данными. Трудностей нет в этом плане», — сказал он.
По его словам, с начала текущего года пограничники у 12 тысяч иностранцев взяли отпечатки пальцев, 11 тысяч из которых — граждане России. В 2018 году такой контроль прошли 500 тысяч россиян.
Напомним, во время действия в 10 областях Украины режима военного положения пограничники не пускали на территорию нашей страны мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Также отказывали во въезде гражданам РФ, которые не могли объяснить причину посещения Украины или нарушили правила пребывания в нашей стране.
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