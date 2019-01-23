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Турецкие консулы посетят оккупированный Крым: что об этом известно
Турция направила своего консула в оккупированный Крым с целью оказания дипломатической помощи турецким морякам, спасенным с горящих танкеров в Черном море и предупредила о своем намерении Украину. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Он также отметил, что российские медиа зря восприняли предстоящее прибытие консула как знак признания Крыма российским.
Кстати, в комментарии к этому заявлению один из пользователей отметил, что ради такого международного признания Россия могла сама подорвать танкеры.
Напомним, выжившие после пожара моряки оказались на берегу лишь через сутки после чрезвычайного происшествия.
Также стало известно, что одному из горящих танкеров — «Маэстро» — было запрещено заходить в порт Темрюк. Эксперты связывают трагедию с попыткой капитана судна загрузиться топливом в море, путем его перекачки с танкера «Канди».
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