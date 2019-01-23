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Происшествия

В Киеве авто влетело в остановку, где стояли люди: фото с места аварии

14:31 23 января 2019   1570
Затор на мосту
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошло несколько ДТП с участием легковых автомобилей, владельцы которых проигнорировали предупреждение о циклоне. В одном из случаев Audi въехало в остановку общественного транспорта. Это произошло на улице Елены Телиги.

«К счастью, люди успели отскочить и не пострадали», — сообщил автор фото, опубликованного Киев Оперативный.

Также из-за неосторожности водителя Skoda оказался заблокированным заезд на Гаванский мост в сторону Оболони.

Отметим, что 23 января на заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности было принято решение о временном ограничении въезда большегрузных авто в Киев. Кроме того, движение таких транспортных средств ограничили на отдельных участках дорог общего назначения в Киевской области.

ФАКТЫ писали о пробках, сковавших автомобильное движение с самого утра 23 января.

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