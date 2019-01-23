- 15:51 Кличко на Всемирном экономическом форуме рассказал о внедрении smart-технологий в Киеве
- 15:48 Украину ждут очередные температурные качели: какой будет погода в феврале
- 15:46 «Динамо» — «Стяуа»: онлайн-видеотрансляция матча
- 15:44 В Тернополе на ходу загорелся троллейбус (фото и видео)
- 15:37 Пугачева в гримерке с Лободой показала стройные ноги
- 15:36 На Донбассе пропал украинский разведчик
- 15:21 Владельцам "евроблях" светят гигантские штрафы: как этого избежать
- 15:18 У Лаврова официально признали наличие российских наемников в Судане
- 15:13 Кружил над аэропортом: в "Борисполе" возникли проблемы с посадкой самолета Turkish Airlines
- 15:11 Ждем эпидемию: в сети показали фото заваленного мусором Донецка
В Киеве авто влетело в остановку, где стояли люди: фото с места аварии
В Киеве произошло несколько ДТП с участием легковых автомобилей, владельцы которых проигнорировали предупреждение о циклоне. В одном из случаев Audi въехало в остановку общественного транспорта. Это произошло на улице Елены Телиги.
«К счастью, люди успели отскочить и не пострадали», — сообщил автор фото, опубликованного Киев Оперативный.
Также из-за неосторожности водителя Skoda оказался заблокированным заезд на Гаванский мост в сторону Оболони.
Отметим, что 23 января на заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности было принято решение о временном ограничении въезда большегрузных авто в Киев. Кроме того, движение таких транспортных средств ограничили на отдельных участках дорог общего назначения в Киевской области.
ФАКТЫ писали о пробках, сковавших автомобильное движение с самого утра 23 января.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 3 м/с Ю-В
Давление: 742 мм