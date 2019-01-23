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Происшествия

В Тернополе на ходу загорелся троллейбус (фото и видео)

15:44 23 января 2019   104
троллейбус
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 23 января, в центре Тернополя загорелся троллейбус. Возгорание произошло на улице Русской в 13:31. Об этом в Facebook сообщают «Терен Новини».

Буквально в нескольких метрах от остановки троллейбус вспыхнул в месте соединения с прицепом. Люди оперативно успели выбежать на улицу.

Салон троллейбуса выгорел дотла.

На место происшествия приехали пожарные. Движение транспорта в центре ограничили.

Как сообщили в службе Гос ЧС, предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электросети. Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о забастовке водителей маршруток в Тернополе из-за низкой стоимости проезда.

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