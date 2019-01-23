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- 20:26 «Барселона» заплатила за 21-летнего голландского таланта 75 млн евро
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«Барселона» заплатила за 21-летнего голландского таланта 75 млн евро (видео)
Лидер чемпионата Испании «Барселона» объявила о переходе полузащитника амстердамского «Аякса» Френки де Йонга. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро (11-е место в списке самых дорогих трансферов в истории мирового футбола). Еще 11 миллионов могут быть выплачены голландскому клубу в виде возможных бонусов.
Контракт с 21-летним полузащитником, в активе которого пять матчей в футболке сборной Нидерландов, подписан до сезона-2023/2024. При этом игрок присоединится к команде 1 июля 2019 года, а пока продолжит выступления за «Аякс».
По информации Goal, Френки де Йонг станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны». Каталонский клуб предложил ему контракт с окладом 10 миллионов евро в год и 6 миллионов в качестве бонусов за проведенные матчи и добытые трофеи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 77 воспитанников «Аякса» выступают за европейские клубы.
Фото Twitter ФК «Барселона»
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