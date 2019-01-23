27.66 / 27.92 31.38 / 31.84
Киев: 
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Барселона» заплатила за 21-летнего голландского таланта 75 млн евро (видео)

20:26 23 января 2019   101
Френки де Йонг
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Лидер чемпионата Испании «Барселона» объявила о переходе полузащитника амстердамского «Аякса» Френки де Йонга. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро (11-е место в списке самых дорогих трансферов в истории мирового футбола). Еще 11 миллионов могут быть выплачены голландскому клубу в виде возможных бонусов.

Контракт с 21-летним полузащитником, в активе которого пять матчей в футболке сборной Нидерландов, подписан до сезона-2023/2024. При этом игрок присоединится к команде 1 июля 2019 года, а пока продолжит выступления за «Аякс».

По информации Goal, Френки де Йонг станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны». Каталонский клуб предложил ему контракт с окладом 10 миллионов евро в год и 6 миллионов в качестве бонусов за проведенные матчи и добытые трофеи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 77 воспитанников «Аякса» выступают за европейские клубы.

Фото Twitter ФК «Барселона»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Киев
-6

Ветер: 3 м/с  Ю-В
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины