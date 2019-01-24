Спорт

Биатлон в Антхольц-Антерсельве: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира

В четверг, 24 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Четырехдневную программу состязаний откроет женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, в которой на старт выйдут 97 биатлонисток.

Честь Украины на дистанции будут отстаивать Елена Пидгрушная (9-й стартовый номер), Вита Семеренко (37-й), Валя Семеренко (38-й), Анастасия Меркушина (77-й) и Юлия Журавок (91-й).

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)

24 января (четверг)

Спринт (женщины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляцию гонки смотрите также на сайте «ФАКТОВ».

Отмечу, что в состав мужской сборной Украины на этапе в Антхольц-Антерсельве вошли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Сергей Семенов, как и олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Джима, шестой этап Кубка мира пропускают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинки провалили эстафетную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Фото biathlon.com.ua

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