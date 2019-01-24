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Биатлон в Антхольц-Антерсельве: онлайн-видеотрансляция женского спринта
В четверг, 24 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве состоится стартовая гонка шестого этапа Кубка мира по биатлону.
В женском спринте на 7,5 км нашу страну представят Елена Пидгрушная (9-й стартовый номер), Вита Семеренко (37-й), Валя Семеренко (38-й), Анастасия Меркушина (77-й) и Юлия Журавок (91-й). Олимпийская чемпионка Юлия Джима этап в Италии пропускает.
Начало женского спринта — в 15:30.
Онлайн-видеотрансляцию гонки смотрите здесь (без пауз на рекламу смотрите здесь).
К сожалению, в топ-25 общего зачета Кубка мира в кои-то веки нет ни одной украинской биатлонистки: Пидгрушная — на 28-м месте, Джима — на 33-м, Меркушина — на 35-м, Вита Семеренко — на 36-м, Валя Семеренко — на 40-м и Журавок — на 60-м.
В пятницу, 25 января, смотрите на сайте «ФАКТОВ» онлайн-видеотрансляцию мужского спринта (в 15:30).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинки неудачно провели спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Фото biathlon.com.ua
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