Спорт

«Барселона» без Месси проиграла в Кубке Испании (видео)

«Барселона», которая в последних трех поединках неизменно забивала соперникам по три мяча, потерпела поражение в матче Кубка Испании. В первой встрече ¼ Кубка Испании каталонцы без Бускетса и Месси в составе капитулировали на поле «Севильи» — 0:2 (Сарабия, 58, Бен-Йеддер, 76).

Кстати, французский форвард хозяев поля Виссам Бен-Йеддер после результативного удара задрал футболку и продемонстрировал надпись. «Ради моего брата», посвященную бывшему форварду «Нанта» Эмилиано Сале.

*Виссам Бен-Йеддер

Ответная встреча «Барселоны» и «Севильи», которые за последние три года дважды встречались друг с другом в финале Кубка Испании, состоится 30 января.

Еще в одном четвертьфинальном поединке турнира «Хетафе» обыграл «Валенсию» (1:0). 24 января путевки в полуфинал оспорят «Реал» — «Жирона» и «Эспаньол» — «Бетис».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» заплатила за 21-летнего голландского таланта 75 млн евро.

Фото Twitter ФК «Севилья»

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