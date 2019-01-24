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«Барселона» без Месси проиграла в Кубке Испании (видео)
«Барселона», которая в последних трех поединках неизменно забивала соперникам по три мяча, потерпела поражение в матче Кубка Испании. В первой встрече ¼ Кубка Испании каталонцы без Бускетса и Месси в составе капитулировали на поле «Севильи» — 0:2 (Сарабия, 58, Бен-Йеддер, 76).
Кстати, французский форвард хозяев поля Виссам Бен-Йеддер после результативного удара задрал футболку и продемонстрировал надпись. «Ради моего брата», посвященную бывшему форварду «Нанта» Эмилиано Сале.
*Виссам Бен-Йеддер
Ответная встреча «Барселоны» и «Севильи», которые за последние три года дважды встречались друг с другом в финале Кубка Испании, состоится 30 января.
Еще в одном четвертьфинальном поединке турнира «Хетафе» обыграл «Валенсию» (1:0). 24 января путевки в полуфинал оспорят «Реал» — «Жирона» и «Эспаньол» — «Бетис».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» заплатила за 21-летнего голландского таланта 75 млн евро.
Фото Twitter ФК «Севилья»
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