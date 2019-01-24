Спорт

Команда Зинченко второй сезон подряд сразится в финале Кубка английской лиги (видео)

«Манчестер Сити», в составе которого до 68-й минуты играл полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, отпраздновал успех в ответном полуфинальном поединке Кубка английской лиги на поле представителя третьего по силе дивизиона «Бертон Альбион» — 1:0 (Агуэро, 26).

С учетом того, что в первой встрече команда Хосепа Гвардиолы не оставила от соперника камня на камне (9:0) «МанСити» установил новый клубный рекорд (в 2014-м команда в Кубке лиги по сумме двух встреч обыграла «Вест Хэм» с общим счетом 9:0).

Кстати, «горожане» впервые вышли в финал турнира второй раз подряд (в предыдущем розыгрыше команда Зинченко разгромила в решающем матче «Арсенал» — 3:0). Последним клубом, выигрывавшим Кубок лиги дважды подряд, был «Манчестер Юнайтед» (в сезонах-2008/2009 и 2009/2010).

Соперник «Манчестер Сити» по финалу определится 24 января в матче «Челси» — «Тоттенхэм» (первый поединок — 0:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко забил дебютный гол-красавец за «Манчестер Сити».

Фото Twitter «Манчестер Сити»

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