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"Получал наслаждение": Хабиб откровенно высказался о скандальном бое с Макгрегором
Российский боец смешанных единоборств (26 побед в профессиональной карьере) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что во время боя с ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) получал удовольствие.
«Я наслаждался, когда бил его по лицу. Очень приятно бить того, кто наговорил про вас много гадостей, поэтому я получал удовольствие от каждого удара. Перед боем отец говорил мне: „Расслабься, не слушай его. Просто делай своё дело“. И когда мой отец хотел наказать меня за мое поведение после поединка, я сказал ему: „Эй, мы не говорили о том, что я должен делать после боя, — только о том, что во время боя“. Что случилось, то случилось», — рассказал Хабиб в интервью Youtube-каналу 15 MOF.
Напомню, что бой, который прошел 6 октября в Лас-Вегасе, завершился победой российского бойца в четвертом раунде благодаря болевому приему. После него Нурмагомедов выскочил за пределы октагона, где устроил драку с представителями команды Макгрегора и зрителями, за что был оштрафован Атлетической комиссией штата Невада на один миллион долларов — половину от заработанного за поединок гонорара.
О своих дальнейших планах Хабиб пока не распространяется, но, как утверждают СМИ, представители россиянина рассматривают возможность проведения матча-реванша с Макгрегором, а также поединка по правилам бокса с непобедимым Флойдом Мэйвезером-младшим.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб назвал имена бойцов, с кем хочет подраться до завершения карьеры.
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