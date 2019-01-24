Назван самый прибыльный футбольный клуб мира (фото)

Спорт

13-кратный обладатель Кубка чемпионов мадридский «Реал» возглавил рейтинг клубов мира с самым высоким уровнем доходов по итогам сезона-2017/2018. Такие данные опубликовала компания Deloitte, предоставляющая аудиторские и консалтинговые услуги высоких мировых стандартов.

Согласно подсчетам экспертов, «сливочные», в прошлом сезоне в третий раз подряд ставшие победителями Лиги чемпионов, заработали 750,9 миллионов евро, значительно — на 60,5 миллионов — опередив своего главного конкурента по внутренним соревнованиям каталонскую «Барселону». Третье место досталось английскому «Манчестер Юнайтед» (666 млн), который возглавлял прошлогодний рейтинг футбольных «богачей».

Добавлю, что в топ-10 списка самых прибыльных вошли сразу шесть английских клубов («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм»), два испанских («Реал» и «Барселона»), а также по одному немецкому («Бавария») и французскому (ПСЖ).

Последний раз «Реал» возглавлял подобный рейтинг три года назад. По итогам прошлого сезона «сливочные» выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а вот на внутренней арене провалились — в чемпионате мадридцы заняли третье место, пропустив вперед каталонскую «Барселону» и земляков из «Атлетико», а из Кубка Испании вылетели на четвертьфинальной стадии, уступив скромному «Леганесу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезды «Реала» грозятся покинуть клуб, если тренером назначат Моуриньо.

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