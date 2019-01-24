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В трех украинских школах распылили газ: есть пострадавшие
В украинских школах в нескольких городах был распылен слезоточивый газ. Так, газ распылили в городах Харьков, Днепр и селе Дихтинец Черновицкой области.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, 23 января в 12:30 поступила информация о приостановлении занятий в школе № 122 в Днепре. По данным спасателей, которые провели необходимые замеры на содержание в воздухе опасных веществ, в школе был применен газовый баллончик. Несколько школьников получили медицинскую помощь, после чего всех детей отправили домой.
Кроме этого, директор Дихтинецкой общеобразовательной школы Петр Черкач рассказал, что в этот же день один из учеников также принес в заведение баллончик со слезоточивым газом и распылил его в школьной раздевалке, сообщает УНИАН.
В результате отравления газом медики госпитализировали 16 школьников 2004—2012 годов рождения.
Еще один похожий случай произошел в школе Харькова около 11 часов утра 23 января, где также был распылен газовый баллончик в раздевалке. По данным полиции, всех, кто находился в здании, эвакуировали, пострадавших в результате инцидента нет, однако обучение было отменено.
Как писали «ФАКТЫ», это не первые случаи распыления газа в украинских школах. Так, несколько месяцев в Запорожье из школы № 77 массово эвакуировали детей. На перемене перед вторым уроком ученики начали задыхаться. 19 человек госпитализировали. Оказалось, ученица восьмого класса распылила в коридоре едкий газ из баллончика. В конце сентября аналогичный случай произошел в запорожской школе № 51 — там тоже распылила газ одна из учениц. А перед этим целый ряд похожих ЧП зафиксировали в Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областях.
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