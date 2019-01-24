16-летняя киевлянка вышла в полуфинал юниорского Australian Open

Спорт

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в полуфинал юниорского турнира серии «Большого шлема» — Australian Open.

В Мельбурне 16-летняя киевлянка, завоевавшая в прошлом году в турецкой Анталье свой первый трофей в карьере, уже выиграла четыре матча — ракетки перед нашей соотечественницей сложили итальянка Мартина Бьяджанти (6:1, 6:2), Лудмила Беншейх из Франции (6:4, 7:6), американка Эмма Наварро (3:6, 6:4, 6:2) и сеянная под пятым номером на турнире Мананчая Савангкаев из Таиланда (6:4, 6:4).

За выход в финал Дарья, занимающая 66-е место в юниорском женском рейтинге, поборется с третьей ракеткой мира и первой сеянной Кларой Таусон из Дании.

Добавлю, что до выступления на Australian Open лучшим результатом Снигур на турнирах «Большого шлема» был выход в 1/16 финала «Ролан Гаррос» и US Open в прошлом году. За время же независимости Украины лишь трем украинским теннисисткам удавалось победить на юниорских турнирах подобного уровня: в 2004 году Катерина Бондаренко стала сильнейшей на «Уимблдоне», в 2010-м Элина Свитолина, занимавшая на тот момент первую строчку юниорского рейтинга, не оставила никому из соперниц шансов на «Ролан Гарросе», а в 2017-м Марта Костюк одолела всех на Australian Open.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летняя Ястремская уступила на Australian Open бывшей первой ракетке мира.

Фото ITF Tennis

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