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Происшествия

На трассе Одесса — Мелитополь военные попали в смертельное ДТП

15:05 24 января 2019   564
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Херсонской области на автодороге Одесса — Мелитополь столкнулись два военных автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, сообщает УНН. Сообщается, что ДТП произошло вблизи села Казачьи Лагеря. По предварительной информации, у «Урала» на ходу открылся капот и автомобиль остановился. В него врезался едущий следом КамАЗ, один из пассажиров которого погиб. Травмы получили трое военнослужащих. По данному факту уголовное производство по ст. 415 (нарушение правил вождения) УК Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом на Житомирской трассе в районе населенного пункта Ставище фура вылетела через отбойник на встречную полосу и практически раздавила автомобиль ВАЗ. Погиб 33-летний украинский военный, служивший в 72 ОМБР, — Александр Лищук.

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