- 15:57 Януковичу оглашают приговор: онлайн-трансляция заседания суда
- 15:55 Подозреваемого в убийстве сотрудника УГО в Киеве взяли под стражу без права внесения залога
- 15:43 ЧП под Киевом: полиция разыскала автобус, в котором отравились дети
- 15:31 "До асфальта соскребли": Киев очистили от снега после нагоняя от Кличко
- 15:30 Где в Киеве можно согреться в мороз и получить теплые одежду и обувь (адреса)
- 15:26 Биатлон в Антхольц-Антерсельве: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира
- 15:23 В Винницкой области "титушки" нагло сорвали переход религиозной общины в ПЦУ
- 15:19 В Киеве снесли памятник Суворову: в сети отреагировали злыми шутками
- 15:11 Появились фото с места крушения российского бомбардировщика
- 15:07 Биатлон в Антхольц-Антерсельве: онлайн-видеотрансляция женского спринта
На трассе Одесса — Мелитополь военные попали в смертельное ДТП
В Херсонской области на автодороге Одесса — Мелитополь столкнулись два военных автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, сообщает УНН. Сообщается, что ДТП произошло вблизи села Казачьи Лагеря. По предварительной информации, у «Урала» на ходу открылся капот и автомобиль остановился. В него врезался едущий следом КамАЗ, один из пассажиров которого погиб. Травмы получили трое военнослужащих. По данному факту уголовное производство по ст. 415 (нарушение правил вождения) УК Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом на Житомирской трассе в районе населенного пункта Ставище фура вылетела через отбойник на встречную полосу и практически раздавила автомобиль ВАЗ. Погиб 33-летний украинский военный, служивший в 72 ОМБР, — Александр Лищук.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 4 м/с C-В
Давление: 745 мм