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ЧП под Киевом: полиция разыскала автобус, в котором отравились дети
Полиции Киевской области удалось найти «токсичный» школьный автобус, после поездки в котором были массово госпитализированы школьники. Ранее сообщалось о восьми отравившихся учениках, сейчас госпитализированных уже 12.
Автобус найден, сфотографирован и ожидает отправки на автотехническую экспертизу. Специалисты должны выяснить, что именно горело в автобусе, что привело к отравлению детей.
Водителя автобуса также удалось разыскать, с ним беседуют следователи. Инцидент расследуется как «эксплуатация технически неисправных транспортных средств» (ст. 287 Уголовного кодекса Украины), следствие продолжается.
Напомним, школьный автобус привез учеников из сел Барышевского района Киевской области в учебное заведение села Морозовка. В пути дети жаловались на запах горелой пластмассы, а по прибытии на место пассажиров пришлось отправить в больницу из-за явных симптомов отравления.
Кроме инцидента с отравлением школьников под Киевом, полиция занимается случаями в Харькове, Днепре и Черновицкой области, когда ученикам срочно понадобилась медицинская помощь. В этих трех случаях оказалось, что в школах неизвестные распылили слезоточивый газ.
Фото kv.npu.gov.ua
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